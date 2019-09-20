سوبر كورة
Ads
الجمعة، 20 سبتمبر 2019 10:54 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الذهب يصعد مع تراجع الدولار ويتجه لتحقيق أول مكسب أسبوعى فى شهر

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 09:47 ص
الذهب يصعد مع تراجع الدولار ويتجه لتحقيق أول مكسب أسبوعى فى شهر الذهب
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صعدت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعى فى شهر، بدعم من انخفاض الدولار والتوترات فى الشرق الأوسط والحذر بشأن محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

 

وبحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب فى المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1505.06 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن ارتفع نحو واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع الجارى، وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة إلى 1513.5 دولار للأوقية.

 

وتكبد الدولار خسائر مقابل معظم العملات الرئيسية، فى الوقت الذى أحجم فيه البنكان المركزيان فى سويسرا والمملكة المتحدة عن خفض أسعار الفائدة، وانحسر الإقبال على المخاطرة بفعل الحذر بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

 

واستأنف وفدان أمريكى وصينى على مستوى النواب المفاوضات التجارية المباشرة للمرة الأولى فى نحو شهرين أمس الخميس، ويسعيان إلى إرساء أساس لمحادثات رفيعة المستوى تعقد فى مطلع أكتوبر.

 

وزادت أسعار الذهب حوالى 17 بالمئة منذ بداية العام الجارى بفضل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين فى الأساس والمخاوف بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمى واحتمالات تيسير بنوك مركزية للسياسة النقدية.

 

وخفض مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) أسعار الفائدة للمرة الثانية يوم الأربعاء للمساهمة فى استدامة النمو الاقتصادى لكنه أعطى إشارات متباينة بشان خفض أسعار الفائدة مستقبلا.

 

أيضا يتلقى المعدن الأصفر الدعم من توترات فى الشرق الأوسط فى الوقت الذى قالت فيه الولايات المتحدة أمس الخميس إنها تشكل تحالفا للتصدى للتهديدات الإيرانية فى أعقاب هجوم على منشأتى نفط سعوديتين فى مطلع الأسبوع.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1642 دولارا للأوقية، بعد أن ارتفع فى وقت سابق إلى المستوى القياسى البالغ 1646.81 دولار.

 

وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 943.37 دولار للأوقية وربحت الفضة 0.9 بالمئة إلى 17.93 دولار للأوقية.


الذهب

اقتصاد

الدولار

الولايات المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"سوبر نار".. قمة الاهلى والزمالك حديث الصحافة الخليجية

"سوبر نار".. قمة الاهلى والزمالك حديث الصحافة الخليجية

فيديو معلوماتى.. اعرف أضرار الجلوس لفترات طويلة على جسمك

فيديو معلوماتى.. اعرف أضرار الجلوس لفترات طويلة على جسمك

الأهلى والزمالك يتنافسان فى "كلاسيكو" التتويج بالسوبر المصرى الليلة

الأهلى والزمالك يتنافسان فى "كلاسيكو" التتويج بالسوبر المصرى الليلة

10 أكتوبر .. آخر موعد لحجز 2000 قطعة أرض طرحتها الإسكان بـ12 مدينة جديدة

10 أكتوبر .. آخر موعد لحجز 2000 قطعة أرض طرحتها الإسكان بـ12 مدينة جديدة

6660 جنيها سعر متر الأراضى الأكثر تميزا بالقاهرة الجديدة و2700 بمدينة بدر

6660 جنيها سعر متر الأراضى الأكثر تميزا بالقاهرة الجديدة و2700 بمدينة بدر

الأزهر يحسم الأمر.. تعرف على حكم قتل الكلاب الضالة

الأزهر يحسم الأمر.. تعرف على حكم قتل الكلاب الضالة

"التأمين الصحى الشامل": الخط الساخن 15344 يعمل على مدار 24 ساعة

"التأمين الصحى الشامل": الخط الساخن 15344 يعمل على مدار 24 ساعة

فيديو.. أكرم حسنى يفتح خزائن أسراره لـ"ست الحسن": أحضر لمفاجأة مع أحمد فهمى

فيديو.. أكرم حسنى يفتح خزائن أسراره لـ"ست الحسن": أحضر لمفاجأة مع أحمد فهمى

تعرف على أولويات التنمية البشرية والاقتصادية والاستثمارات فى موازنة الدولة

تعرف على أولويات التنمية البشرية والاقتصادية والاستثمارات فى موازنة الدولة

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر الليلة والقناة الناقلة

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر الليلة والقناة الناقلة

غرناطة ضد برشلونة.. شباك منافس البارسا الضحية المفضلة لسواريز

غرناطة ضد برشلونة.. شباك منافس البارسا الضحية المفضلة لسواريز

خصومات 60% للطلبة.. هيئة النقل العام تعلن قيمة الاشتراكات الجديدة

خصومات 60% للطلبة.. هيئة النقل العام تعلن قيمة الاشتراكات الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة