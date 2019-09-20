الدولار يتراجع 25 قرشاً بالبنك المركزى فى 20 يوم..ويسجل 16.24 جنيه للشراء

كتب هانى الحوتى

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بقيمة 25 قرشاً منذ بداية شهر سبتمبر الجارى ليسجل 16.24 جنيها للشراء، و16.34 جنيها للبيع بالبنك المركزى مقابل 16.49 جنيها للشراء، 16.62 جنيها للبيع مطلع الشهر، وسط توقعات بنوك الاستثمار بمزيد من التراجع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات، اليوم الجمعة، آخر أيام الأسبوع، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 16.24 جنيه للشراء.

16.34 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.26 جنيه للشراء.

16.36 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر 16.26 جنيه للشراء.

16.36 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة 16.26 جنيه للشراء.

16.36 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 16.25 جنيه للشراء.

16.35 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 16.23 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 16.24 جنيه للشراء.

16.34 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك عودة 16.25 جنيه للشراء.

16.35 جنيه للبيع.