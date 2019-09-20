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الجارديان: خلاف متزايد مع أوروبا بعد طلب لندن معاملة وثائق "بريكست" بسرية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 06:38 م
الجارديان: خلاف متزايد مع أوروبا بعد طلب لندن معاملة وثائق "بريكست" بسرية بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن سرية داونينج ستريت (رئاسة وزراء بريطانيا) بشأن مقترحات "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" تسببت في إحداث تمزق جديد في المفاوضات في بروكسل ، حيث يبدو أن الجانبين على خلاف متزايد.
 
ونشأ هذا الخلاف بسبب طلب بريطاني بأن يعامل فريق التفاوض في الاتحاد الأوروبي الوثائق التى طال انتظارها والتي تحدد أفكار المملكة المتحدة الأخيرة بأنها "ملكية لحكومة صاحبة الجلالة".
 
وقالت رئاسة الوزراء لفريق المفوضية الأوروبية أنه لا ينبغي توزيع الأوراق الثلاث "السرية" على مندوبي الاتحاد الأوروبي الذين يمثلون الدول الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي.
 
وقالت مصادر في بروكسل إنه رداً على ذلك ، تم طرح هذه النقطة بقوة على فريق التفاوض البريطاني ، وهو أن جميع المقترحات ستحتاج إلى إتاحتها لعواصم الاتحاد الأوروبي لتحليل المحادثات من أجل التقدم.
 
مع بقاء ستة أسابيع فقط حتى 31 أكتوبر الموعد النهائى لمغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي ، أصبح هناك يأس في بروكسل في حالة المحادثات ، حيث ينظر إلى أحدث الأفكار على أنها " نفس الشيء" من داونينج ستريت.
 
لم يستطع وزير الاتحاد الأوروبي ، ستيفن باركلي ، تقديم أي تعليقات إيجابية حول التقدم المحرز في المحادثات خلال زيارته لبروكسل ، علاوة على الإشارة إلى أن اجتماعه الذي استغرق ساعة واحدة يوم الجمعة مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي قد استغرق 20 دقيقة أكثر من المتوقع.
 

بريكست

الاتحاد الاوروبى

بريطانيا

داونينج ستريت

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