"التعليم" تعلن تفعيل الغياب الإلكترونى بالأسبوع الأول للدراسة فى 10 صفوف

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسب الحضور مرتفعة فى الصفوف الدراسية الأولى والتى انطلق فيها العام الدراسى الجديد الأربعاء 11 سبتمبر الجارى وتشمل رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى.

وقالت مصادر مسئولة، إن ظاهرة الغياب عن المدرسة تظهر بشكل كبير فى الثانوية العامة والصف الثالث الاعدادى، مشددة على أنه سيتم تطبيق الغياب الإلكترونى منذ الأسبوع الأول لانطلاق الدراسة فى 10 صفوف دراسية الأسبوع المقبل 21 سبتمبر الجارى.

كما أكدت المصادر أن أى طالب يتخطى نسب الغياب المحددة سيتم محاسبته وتحويله لنظام المنازل بعد إعادة قيده.

وتبدأ الدراسة فى الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوى الأسبوع المقبل 21 سبتمبر الجارى، فى مختلف محافظات الجمهورية، بعدما انتظمت مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والابتدائى منذ يوم 11 سبتمبر الجارى، تطبيقا للنظام التعليمى الجديد، الذى يفرض عدد أكبر من الساعات الدراسية على التلاميذ، ويزيد من البرامج والأنشطة المدرسية التى تزيد مهارات التعلم.