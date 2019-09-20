التصريح بدفن جثة شاب انتحر بسبب مروره بأزمة نفسية فى الجيزة

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة فى الجيزة بدفن جثة شاب انتحر بسبب مرور بأزمة نفسية، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واستمعت النيابة لأقوال أفراد أسرة الشاب المتوفى، والذين لم يشيروا إلى وجود شبهة جنائية حول وفاته، وتبين أن شقيقه عثر عليه معلقًا من رقبته داخل المنزل، عقب عودته.

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد العثور على جثة شاب داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين أن شاب يعانى من أزمة نفسية فى الاونة الأخيرة، استغل وجوده بمفرده داخل مسكنه، وصنع مشنقة لنفسه وانتحر.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن شقيق المنتحر فور عودته للمنزل، عثر عليه مفارقا الحياة، ومعلقا من رقبته، فأبلغ رجال المباحث، وأكدت التحريات، عدم وجود شبهة جنائية، حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.