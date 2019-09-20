الأمم المتحدة تدعو لتضامن دولى لتوزيع اللاجئين العالقين فى ليبيا

وكالات

دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى التضامن الدولى للسماح بتوزيع اللاجئين العالقين فى ليبيا على بلدان أخرى.

ورحب المفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندى بالاتفاق المبرم مع الاتحاد الأفريقى ورواندا لإنشاء آلية لإجلاء اللاجئين المعرضين للخطر من ليبيا، مشيرا فى بيان نشر على موقع وكالة الأمم المتحدة إلى أن المفوضية بحاجة ماسة إلى بلدان أخرى للتقدم للمساعدة فى إخراج الناس من الأذى وتقديم الحلول.