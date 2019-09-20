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إزالة 24 حالة تعد وتوزيع 64 ألفا و452 طن أسمدة بكفر الشيخ

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 01:52 م
إزالة 24 حالة تعد وتوزيع 64 ألفا و452 طن أسمدة بكفر الشيخ المهندس محمد عبدالله وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكنت مديرية الزراعة بكفر الشيخ من إزالة 24 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى جميع قطاعات المحافظة الزراعية على مسالحة فدان،وتم توزيع 64ألف و452 طن أسمدة منهم ،يوريا 44389 طن ،ونترات 20063 طن،وتم حصاد صيفى موسم 179646 فدان أرز، و72701 فدان ذرة، كما تم زراعة 42055 فدان بنجر، وزراعة 4491 فدان برسيم .

 

وقال المهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنه تم تدوير قش الارز على مستوى قطاعات المحافظة الزراعية منها كبس 148486 طن ،وفرم 57343 طن، تشوين 13299،وتجميع 20143 طن بـ 64 موقع تجميع، وتحويلهم لـ 81 كومة سماد عضوى، وتم مكافحة 380787 فدان آفات اولى للقطن من" تربس ،من، اكاروس، جاسيد، قارضة، حفار ولطع وفاكس حديث، ورش وقائى اول، ورش وقائى ثانى، ورش وقائى ثالث، ورش وقائى رابع"،وتم مكافحة 1545 فدان بنجر من " دودة ورقة قطن" على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة حتى يوم 19 سبتمبر 2019 .

 

وأضاف عبدالله، أن مديرية الزراعة عقدت عددا من الندوات الارشادية عن محصول القطن لمطوبس وقلينوم ندوة ارشادية عن محصول الكتان بمركزى بيلا ودسوق ،وتقدير عينات عن محصول الذرة بمراكز بيلا ودسوق والحامول ومطوبس،وتفقد الحملة القومية لمحصول الذرة بمراكز الحامول ومطبوس وقلين، تم تطهير 34.700كيلو متر مراوي، و22.750) كيلو متر مصارف.


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زراعة كفر الشيخ

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اسمده زراعية

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