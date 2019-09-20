إحالة طبيب للجنة آداب المهنة وغلق عيادته لتركة فوطة فى بطن مريضة بالشرقية

وأوضح المحافظ،أن تحقيقات الصحة حيال واقعة الإهمال الطبي والتي تعرضت لها إحدى السيدات وتدعي " أ . ع " ، أثناء إجرائها لعملية ولادة قيصرية بإحدى العيادات الخاصة بمركز الحسينية أسفرت عن إحالة الطبيب القائم بالعملية ويدعي "ت . س"،إلى لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء بالقاهرة لتركه فوطة ببطنها أثناء إجراء العملية مما عرض حياتها للخطر،وجاري استصدار قرار بغلق المنشأة لما تم رصده من مخالفات طبقا لما جاء بتقرير مديرية الشؤن الصحية.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بمتابعة وإتخاذ اللازم قانونا حيال ما تسفر عنه تحقيقات لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء بالقاهرة وكذلك تحقيقات النيابة العامة بالحسينية بالمحضر رقم 19978 ل 2019 جنح مركز الحسينية ومتابعة تنفيذ قرار الغلق للمنشأة.

يذكر أن واقعة الإهمال الطبى،والذي أكد فيها تعرض زوجته لإهمال طبي كبير حيث ترك أحد أطباء النساء والتوليد " فوطه" بداخل بطنها أثناء إجرائها لعملية وضع لها بعيادته الخاصة بمركز الحسينية بتاريخ 2 يوليو الماضي،الأمر الذي ترتب عليه تعرض حياه زوجته لمضاعفات صحية خطيرة ، وقام بإجراء عملية جراحية أخرى لها بمستشفى قناة السويس الجامعي لإستخراج الفوطه بتاريخ 1 سبتمبر الجاري ، طالب زوج المريضة بفتح تحقيق مع الطبيب المتسبب في الواقعة لإتخاذ الإجراءات الرادعه حيال تقصير الطبيب وإهماله.

ووجه محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة بإجراء تحقيق طبي عاجل مع الطبيب وتكليف مكتب المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة والإطلاع على كافة الأوراق والمستندات التي تثبت صحتها من عدمه وإعداد تقرير مفصل لإتخاذ اللازم .