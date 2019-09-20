أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20 - 9 – 2019

كتب هانى الحوتى

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-9-2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية ارتفاعاً طفيفاً مقارنة عن أمس، حيث سجل "عيار 24" 181.53 ريال سعودى بما يعادل 48.40 دولار أمريكى.

أسعار الذهب عيار 24 181.53 ريال 48.40$

سعر الذهب عيار 22 166.41ريال 44.36$

أسعار الذهب عيار 21 158.85 ريال 42.35$

أسعار الذهب عيار 18 136.15 ريال 36.30$

سعر الذهب عيار 14 105.90 ريال 8.23$

سعر الذهب عيار 12 90.77 ريال 24.20$

أسعار أوقية الذهب 5,646 ريال 1,505$

أسعار جنيه الذهب 1,271 ريال 338.78$

أسعار كيلو الذهب 181,534 ريال 48,395$