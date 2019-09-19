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4 ملايين يورو زيادة فى مساهمة فيينا بصندوق الاتحاد الأوروبى المخصص لسوريا

الخميس، 19 سبتمبر 2019 10:29 ص
4 ملايين يورو زيادة فى مساهمة فيينا بصندوق الاتحاد الأوروبى المخصص لسوريا جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
فيينا (أ ش أ)

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قررت الوكالة النمساوية للتنمية زيادة مساهمة النمسا فى صندوق الاتحاد الأوروبى المخصص لدعم سوريا، بمبلغ إضافى قدره 4 ملايين يورو.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية النمساوية، اليوم الخميس، أن مساهمة النمسا فى المساعدات الإنسانية لسوريا فى عام 2019 ارتفعت إلى 17.5 مليون يورو، لافتا إلى أن النمسا تعتبر ثالث أكبر مانح للصندوق بين الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.

وأكد البيان أن (فيينا) مصممة على مساعدة لاجئى الصراع السورى والدول المضيفة لهم.. حيث يحتاج ملايين الأشخاص إلى فرص للعودة بالإضافة إلى توفير فرص العمل والتدريب فى المنطقة، موضحا أن هذا هو السبب فى أن النمسا تقدم مساهمة إضافية قدرها 4 ملايين يورو لدعم اللاجئين السوريين المحليين.

ونقل البيان عن وزير الخارجية النمساوى ألكسندر شالينبرج، تأكيده أن رعاية اللاجئين فى المنطقة هى الطريقة الأكثر فعالية لمساعدة الناس كما تسهم بشكل كبير فى تقليل تدفقات الهجرة.. مشيرا إلى أن الغرض من الصندوق التابع للاتحاد الأوروبى لصالح سوريا هو ضمان العمل الأوروبى الفعال والمشترك لتحقيق الاستقرار فى بلدان المنطقة ومكافحة أسباب الهجرة.

يذكر أن صندوق الاتحاد الأوروبى - والذى تبلغ قيمته 1.8 مليار يورو - يلبى الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للاجئين فى الصراع السوري.

 


النمسا

سوريا

الحرب فى سوريا

الاتحاد الاوروبى

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