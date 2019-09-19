سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 10:28 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

114 موظفاً مواطناً فى سوق أبوظبى

الخميس، 19 سبتمبر 2019 09:47 ص
114 موظفاً مواطناً فى سوق أبوظبى بورصة الامارات
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
ذكر سوق أبوظبي للأوراق المالية أن نسبة التوطين في السوق تصل إلى 87% بواقع 114 موظفاً مواطناً من إجمالي 130 موظفاً يعملون في السوق.
 
وأضاف سوق أبوظبي رداً على استفسارات «البيان الاقتصادي»، أن نسبة الموظفات المواطنات في السوق تبلغ 47% من إجمالي عدد الموظفين المواطنين وبواقع 54 موظفة مواطنة.
 
وأوضح السوق أن نسب التوطين في جميع الوظائف الإشرافية والتنفيذية والإدارية العليا بالسوق وصلت إلى 100%.
 
يذكر أن عملية التوطين تصدرت قمة أولويات السوق منذ إنشائه في نوفمبر عام 2000، وضمن مبادراته الاستراتيجية فقد حافظ على نسب توطين مرتفعة، حيث بدأ سوق أبوظبي عمله بـ 61 موظفاً مواطناً من أصل 81 موظفاً، أي أن نسبة الموظفين المواطنين بلغت 75% في عام إنشائه.
 
ويحرص سوق أبوظبي منذ إنشائه على المشاركة في معارض التوظيف المحلية، ما أسهم في تجديد وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالوظائف المُتاحة لديه، وبما يوائم احتياجات مختلف إدارات وأقسام السوق.

أبوظبي

التوطين

معارض التوظيف

الوظائف الإشرافية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب مصر يحتفظ بالمركز الـ49 عالميا والسادس أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز الـ49 عالميا والسادس أفريقيا فى تصنيف الفيفا

البترول :"جنوب الوادى" تحقق 3 اكتشافات خلال عام ووضع كشفين على الإنتاج

البترول :"جنوب الوادى" تحقق 3 اكتشافات خلال عام ووضع كشفين على الإنتاج

"العصار" يبحث مع رئيس الهيئة المجرية لدعم الصادرات تعزيز التعاون المشترك

"العصار" يبحث مع رئيس الهيئة المجرية لدعم الصادرات تعزيز التعاون المشترك

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

كل أهداف الأربعاء.. سقوط الريال بثلاثية وتعادل مثير بين يوفنتوس وأتلتيكو

كل أهداف الأربعاء.. سقوط الريال بثلاثية وتعادل مثير بين يوفنتوس وأتلتيكو

¾ مليار دولار إيرادات فيلم Hobbs & Shaw بعد 6 أسابيع من عرضه

¾ مليار دولار إيرادات فيلم Hobbs & Shaw بعد 6 أسابيع من عرضه

الحكومة: بدء الدراسة بشكل مرحلى بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

الحكومة: بدء الدراسة بشكل مرحلى بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

83 %من القراء يؤيدون التوسع فى إنشاء الكليات التكنولوجية للحد من البطالة

83 %من القراء يؤيدون التوسع فى إنشاء الكليات التكنولوجية للحد من البطالة

صور ..انقلاب سيارة يغلق محور صفط اللبن بالطريق الدائرى

صور ..انقلاب سيارة يغلق محور صفط اللبن بالطريق الدائرى

مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

اختصاصات المجالس المحلية المُنتخبة وشروط الترشح لها بالدستور.. اقرأ التفاصيل

اختصاصات المجالس المحلية المُنتخبة وشروط الترشح لها بالدستور.. اقرأ التفاصيل

فيديو.. مراسلة تحاول التواصل مع "ميت" ليعلق على خبر وفاته.. "لم يكن متاحا"

فيديو.. مراسلة تحاول التواصل مع "ميت" ليعلق على خبر وفاته.. "لم يكن متاحا"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة