114 موظفاً مواطناً فى سوق أبوظبى

وكالات

ذكر سوق أبوظبي للأوراق المالية أن نسبة التوطين في السوق تصل إلى 87% بواقع 114 موظفاً مواطناً من إجمالي 130 موظفاً يعملون في السوق.

وأضاف سوق أبوظبي رداً على استفسارات «البيان الاقتصادي»، أن نسبة الموظفات المواطنات في السوق تبلغ 47% من إجمالي عدد الموظفين المواطنين وبواقع 54 موظفة مواطنة.

وأوضح السوق أن نسب التوطين في جميع الوظائف الإشرافية والتنفيذية والإدارية العليا بالسوق وصلت إلى 100%.

يذكر أن عملية التوطين تصدرت قمة أولويات السوق منذ إنشائه في نوفمبر عام 2000، وضمن مبادراته الاستراتيجية فقد حافظ على نسب توطين مرتفعة، حيث بدأ سوق أبوظبي عمله بـ 61 موظفاً مواطناً من أصل 81 موظفاً، أي أن نسبة الموظفين المواطنين بلغت 75% في عام إنشائه.

ويحرص سوق أبوظبي منذ إنشائه على المشاركة في معارض التوظيف المحلية، ما أسهم في تجديد وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالوظائف المُتاحة لديه، وبما يوائم احتياجات مختلف إدارات وأقسام السوق.