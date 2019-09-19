وكيل تعليم الإسكندرية يكلف بتفعيل بنك المعرفة وتوزيع التابلت وفق الخطة الزمنيه

أعلن يوسف الديب،وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية ،أنه تم الانتهاء من الإستعدادات للعام الدراسى الجديد لمختلف المراحل الدراسية، مؤكدا على أنه سيتم توزيع الحاسب اللوحى (التابلت) للصف الأول الثانوى طبقًا للخطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم.

وأكد يوسف فى بيان له اليوم ،على ضرورة تكاتف الجميع للاستعداد للعام الدراسة الجديد بما يعود بتحقيق المصلحة العامة لأبنائنا الطلاب وتمنى لأبنائنا الطلاب عام دراسى ملئ بالنشاط والتوفيق والتفوق ، كما أكد على أهمية تفعيل بنك المعرفة المصرى والترويج له للاستفادة بما به من معارف ومعلومات من معلومات للطالب والمعلم وولي الأمر والعمل على مسايرة للتطور التكنولوجي .

وأشار إلى وصول جميع الكتب المدرسية للمدارس،كما وجه بتسليم الكتب للطالب دون التقيد بربطها بسداد المصروفات والرسوم المدرسية،ووضع علم الجمهورية وعلم المحافظة فى مكان واضح بالمدرسة.

وقال وكيل مديرية التربية والتعليم إنه تم توزيع الجدول المدرسي والإشراف اليومي ووصول توزيع المقررات الدراسية وكتابتها في صدر السجلات،وتفعيل مجموعات التقوية وفق القرار وزارى بشأن مجموعات التقوية.

وأكد على عدم استخدام العنف مع التلاميذ واستخدام الأساليب التربوية الصحيحة ، وعلى حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور ومحاسبة من يخالف التعليمات بشكل فوري وحظر دخول مندوبي المبيعات وخصوصًا مندوبي مبيعات الكتب الخارجية وحظر استخدام أسوار المدارس في الإعلانات وعدم إلزام ولي الأمر بشراء الزي المدرسي من أماكن بعينها بل وعدم تغيير الزي حرصا على رفع المعاناة عن كاهل ولي الأمر وحظر التدخين نهائيا داخل المنشآت التعليمية.

وأشار يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم أن 42 مدرسة سعة 766 فصل لتخفيض الكثافات وحل الفترات ستدخل الخدمة جاهزة للعمل مطلع العام الدراسى الجديد ،منها ما يمثل إنشاءات جديدة أو توسعات رأسية وأفقية داخل المدارس بجميع الإدارات التعليمية،ومنها 10 مدارس بإدارة المنتزه وعشر ببرج العرب وسبع مدارس بإدارة شرق وست مدارس بإدارة العامرية وخمس مدارس بإدارة العجمي ومدرستان بإدارة وسط ومدرستان بإدارة غرب ، وذلك في إطار السعي لخفض الكثافات داخل مدارس الإسكندرية .

وأوضح أنه تم تكوين وتوفير هيئة التعليم بهذه المدارس سواء قيادات إدارة مدرسية أومعلمين ،وانتهاء جميع أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بالمدارس وجاهزيتها للعام الدراسي الجديد وتم تشكيل لجان التوريدات بكل إدارة تعليمية وتم لاستلام التوريدات والمستلزمات الواردة من لجنة التعليم بديوان عام المحافظة وتسليمها بالمدارس،تذليل كافة العقبات التى تعيق العملية التعليمية بإدارات ومدارس الإسكندرية وعلى وجود علم الجمهورية وعلم المحافظة فى مكان واضح وفق الكتاب الدورى.

وأيضا تم تدريب المعلمين للمواد التى تدرس بالغة الإنجليزية لرفع الكفائة المهنية فى مواد التخصص مهارات اللغة الإنجليزية و تدريب المعلمون أولا من قبل وزارة التربية والتعليم ومنسقى الإسكندرية لمعلمى والمدارس الرسمي لغات ومديرى المدارس الخاصةبالإسكندرية ،تدريب معلمى الصفوف الأولى رياض الأطفال ومعلمى الصفين الأول والثانى ، أخصائى الصحافة والإعلام، تدريب أخصائى التطوير التكنولوجى بالمديرية والإدارات والأقسام ومعلمى الحاسب الآلى وتدريب معلمى الرياضيات لغات وجارى تدريب كوادر بوزارة التربية والتعليم من خلال منسقى المديريات لتدريب المعلمين على منظومة التعليم الثانوى الجديدة،حيث أطلقت الوزارة برنامجًا جديدًا للمرحلة الثانوية لدعم جميع معلمي الصفين الأول والثانى الثانوى فى مجال التعليم والتربية، وقد بدأ التدريب فى شهر سبتمبر الجارى،وتناول المحتوى التدريبى الجديد أشكالًا جديدة من التربية التي تدعم الطريقة الجديدة للتقييم مثل التعلم القائم على التحقيق وتوظيف تقنيات التعلم التكنولوجية، وربط المفاهيم بتطبيقات الحياة الحقيقيةللصفين الأول والثانى الثانوى على أن يجرى تدريب بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على مستوى الإدارات الثمانى .