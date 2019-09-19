وفد من الفنانين يطير للغردقة للمشاركة فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائى

كتبت رحاب نبيل

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، وفد كبير من الفنانين، متوجهاً إلي الغردقة للمشاركة في فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى، الذى تنطلق فعالياته اليوم وتستمر حتى 27 من شهر سبتمبر الجارى، بمشاركة عدد كبير من نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن وفد الفنانين- الذى يضم كلاً من الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنانة روجينا، والفنانة إلهام شاهين، والإعلامية بوسي شلبي ، والفنان أحمد الفيشاوي وزوجته، والفنانة ريهام أيمن وزوجها الفنان شريف رمزى، والفنان تامر هجرس- قام بإنهاء إجراءات السفر عبر مطار 3 على طائرة مصر للطيران المتجهة إلى الغردقة.

ويصل النجوم الذى أكدوا حضورهم فى حفل الافتتاح إلى مدينة الجونة قبل انطلاق الحفل الذى يشهد تواجد العديد من النجوم المصريين والعرب وأيضاً الأجانب.

ومن المقرر أن يمنح المهرجان خلال فعالياته العديد من الجوائز منها جائزة الإنجاز الإبداعى، والمقرر منحها للمخرجة الفلسطينية مى مصرى، خلال حفل الافتتاح، والفنان محمد هنيدى فى حفل الختام، فضلًا عن نجم عالمى لم يتم الكشف عن هويته حتى اللحظة.

وتشهد أورقة المهرجان العديد من الندوات والورش النقاشية منها مائدة حوار خاصة بسينما من أجل الإنسانية السبت 21 سبتمبر في الجامعة الألمانية الساعة 12 ونصف ظهرا يديرها رانيلد ايك، ومحاضرة حول الترميم والحفاظ على الأفلام في نفس اليوم في العاشرة والنصف صباحًا، بحضور ساندرا شولبيرج ويديرها جاى ويسبرج، بجانب لقاء عن جماليات تصميم الصوت بحضور راسول بوكاتى يعقبها نقاش مع أنوب سينج.