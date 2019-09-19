وزير الدفاع اللبنانى: الاعتداء الإسرائيلى على "الضاحية" كان بهدف تنفيذ عمل عدائى

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أكد وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، أن أعمال التحقيق والفحص التقني التي أجرتها الأجهزة الفنية داخل الجيش اللبناني، قطعت أن الطائرتين الإسرائيليتين من دون طيار اللتين سقطتا في ضاحية بيروت الجنوبية أواخر الشهر الماضي، كانتا محملتين بمتفجرات بلاستيكية وبصدد تنفيذ عمل عدائي تفجيري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الدفاع اللبناني، ظهر اليوم الخميس، واستعرض خلاله تفاصيل عملية الاعتداء التي نفذتها إسرائيل باستخدام طائرتين من دون طيار في 25 أغسطس الماضي.

كما استعرض وزير الدفاع أمام وسائل الإعلام اللبنانية والعربية والأجنبية الطائرة الأولى التي سقطت قبل تنفيذ مهمتها، وعرض لصندوق كانت تحمله قائلا "إنه كان يحتوي على 5ر4 كجم من المتفجرات البلاستيكية، وأن هذا الصندوق كان مزودا بذراع لإسقاط المتفجرات في المنطقة المستهدفة".