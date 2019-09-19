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وثيقة قضائية: جونسون قد يعلق عمل البرلمان مرة أخرى إذا خسر دعوى قضائية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 06:01 م
وثيقة قضائية: جونسون قد يعلق عمل البرلمان مرة أخرى إذا خسر دعوى قضائية جونسون و مجلس العموم البريطانى
لندن (رويترز)

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أظهرت وثيقة قضائية نشرها محام فى المعارضة البريطانية على تويتر اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون قد يعلق عمل البرلمان مجددا حتى إذا حكمت المحكمة العليا بأن قرار التعليق الأصلى غير قانوني.

وتم الكشف عن الوثيقة، التى قدمها للمحكمة محامو جونسون، فى وقت تعقد فيه المحكمة ثالث وآخر جلسة استماع للدفوع القانونية بشأن قرار جونسون تعليق عمل البرلمان من العاشر من سبتمبر وحتى 14 أكتوبر.

وقال محام آخر يمثل الحكومة للمحكمة يوم الثلاثاء إنه إذا خسر جونسون القضية فإنه قد يدعو البرلمان للانعقاد فى موعد أقرب من المخطط.

ومن شأن ذلك أن يتيح أمام النواب وقتا أطول للتدقيق فى خططه الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبى باتفاق أو بدون اتفاق فى 31 أكتوبر.

وقال محاميان بارزان فى الفريق الممثل لجونسون فى وثيقة للمحكمة "مسألة بحث رئيس الوزراء تأجيلا آخر تعتمد على حيثيات قرار المحكمة".

 

 


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