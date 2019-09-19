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هل أنت مصاب بهشاشة العظام؟.. اعرف الأسباب وطرق العلاج

الخميس، 19 سبتمبر 2019 12:00 ص
هل أنت مصاب بهشاشة العظام؟.. اعرف الأسباب وطرق العلاج هشاشة العظام
فاطمة ياسر

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هشاشة العظام من الأمراض التي يصاب بها الأشخاص نتيجة لقلة نسبة فيتامين "د" والكالسيوم في الدم، وأيضًا يرجع لعدم الحركة وممارسة الرياضة لأن العظام ليست بقوية بالشكل الكافي، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أسباب الإصابة وطرق العلاج وفقًا لموقع "webmed".

هناك العديد من الأسباب التي تزيد من فرص الإصابة بهشاشة العظام، ومنها:

-التقدم في العمر يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بهشاشة العظام، حيث إنه كلما زاد عمر الشخص تقل قدرة العظام والأنسجة.

-يرجع إصابة الشخص بقلة كثافة العظام في الجسم من أبرز الأسباب، وهذا يحدث نتيجة لنقص كمية الكالسيوم والفسفور وفيتامين "د".

-الإكثار من تناول المشروبات الغازية  والكافيين من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بهشاشة العظام.

-اضطرابات الغدد الصماء كالغدة الدرقية أيضا تزيد من فرص الإصابة بهشاشة العظام.

-الإصابة بأمراض في الجهاز الهضمى كقرح المعدة، أو مشاكل القولون، تزيد من فرص الإصابة.

-كما أن وجود تاريخ عائلي للإصابة بهذا المرض من أبرز الأسباب المؤدية لهذا الأمر.

وعن أعراض الإصابة بهشاشة العظام فهي، انحناء الوقفة، سهولة التعرض لكسر في العظام حتي لو من خبطة خفيفة.

وأشار التقرير إلى أن علاج هشاشة العظام يعتمد علي التالي:

-إمداد الجسم بالعناصر المفقودة كالكالسيوم وفيتامين "د".

-تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم لتقوية العظام بشكل كبير.

-ضرورة ممارسة الرياضة بشكل يومي  لتقوية كتلة عظام الجسم.

 


هشاشة العظام

اسباب الاصابة بهشاشة العظام

اعراض هشاشة العظام

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