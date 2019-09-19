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نائب كويتى: مرور 16 صاروخا عبر الكويت دون رصدها يعنى انكشاف الأجواء

الخميس، 19 سبتمبر 2019 10:54 ص
نائب كويتى: مرور 16 صاروخا عبر الكويت دون رصدها يعنى انكشاف الأجواء مجلس الأمة الكويتى
كتب: أحمد جمعة

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طالب النائب فى مجلس الأمة الكويتى شعيب المويزرى الحكومة بالاضطلاع بمسؤولياتها فى حماية الشعب الكويتى والأمن القومى فى البلاد، مشيرا إلى أن التطورات الأمنية والعسكرية الأخيرة تثبت فشل الحكومة ووزارة الدفاع في القيام بواجباتها.
 
وقال المويزرى فى تصريحات نقلها موقع الراى الكويتى إنه "بعد سنتين من تدمير المنطاد تبيّن لنا أن الدولة مكشوفة وأجواءها مستباحة"، مشيراً إلى أن 16 صاروخاً مرت فى أجواء الكويت قبل أيام ولم يتم رصدها، فسقط جزء منها فى الصحراء والجزء الآخر أصاب أهدافا فى السعودية، التى نقف معها ضد أى خطر تتعرض له وبقية الأشقاء فى دول مجلس التعاون.
 
وأشار المويزري إلى أن وزير الخارجية الكويتى لم يتواصل مع سفراء الدول الحليفة ولم يصدر أى بيان ولم يرسل أى رسالة احتجاج إلى الدولة التي أرسلت صواريخها عبر الأجواء الكويتية.
 
واعتبر أن الحكومة الكويتية ما زالت تثبت فشلها في التعامل مع الشعب الكويتي وفي حماية أمن البلد، ويبدو ان مجلس الوزراء ينتظر تطمينات جامعة الدول العربية كما حدث في تطميناتها العام 1990.
 
 
وأضاف: "نحن في دولة دستور، ومن واجبات الحكومة ومسؤولياتها من رئيسها إلى أصغر موظف فيها احترام حقوق الدولة علينا جميعاً، فالحكومة هي صاحبة القرار لكنها فشلت في دورها".
 

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