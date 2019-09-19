"مياه القناة" تنهى صيانة وتشغيل محطات السويس وبورسعيد

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن المهندس عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناه، أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب وتشغيل الطلمبة رقم (2) برافع مياه محمد عبده بعد إجراء أعمال الصيانة بها بواسطة رجال الصيانة بأبوعارف بقطاع مياه السويس وتأهيل وتجهيز طلمبة بمحطة الزراير الجديدة تصرف 350 لتر كل ثانية عند رافع 22 متر وذلك لتركيب الطلمبة ودخولها الخدمة.

وقامت لجنة المخالفات برئاسة المهندس محمود محسن زهرة رئيس قطاع السويس والمهندس هشام درويش مديرعام التفتيش والمتابعة بحصر المخالفات والتعديات على شبكة المياه وشبكة الصرف ومطالبة المواطنين بتوفيق أوضاعهم وقد استجاب معظم المواطنين وجارى العمل على تقنين أوضاعهم خلال الأيام القليلة القادمة، وشملت أعمال اللجنة مناطق السويس وبور توفيق والسلام 1 والمنطقة الصناعية القديمة.

وأشار عادل عبد المنعم المتحدث الرسمى لمياه القناه إلى أنه فى قطاع الإسماعيلية قامت الإدارة العامة للتدريب برئاسة شربات خلف بتنفيذ تدريب الفنيين على إجراءات أمان منظومة الكلور بمحطات معالجه الصرف الصحى والتى أشرف عليها محمد إبراهيم مدير ادارة السلامة والصحة المهنية وبقطاع بورسعيد تم تطهير خط رئيسى 28 بشبكات مياه الشرق، والمرور الميدانى لرفع كفاءة سير العمل بالشبكة بشارع الوكيل وشربين بجوار السنترال العمومي، ومتابعة أعمال تطوير شارع صفية زغلول أثناء تغييروتركيب مطابق بديلة للمطابق المكسور والمتهالكة، والمرور الميدانى لرفع كفاءة سيرالعمل بالشبكة بشارع صلاح سالم بجوار قرية النورس.