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موز وينسون ومكسرات.. أطعمة تساعدك على النوم بلا أرق

الخميس، 19 سبتمبر 2019 03:00 ص
موز وينسون ومكسرات.. أطعمة تساعدك على النوم بلا أرق
فاطمة ياسر

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هل تشعر بالأرق؟.. هل ترغب فى الحصول على قسط جيد من النوم، لذا عليك قراءة هذا التقرير لأنه يقدم لك بعض الحيل الجيدة التي تساعدك في الحصول علي قسط جيد من النوم، أي تساعد في النوم لمدة تتراوح بين 7 إلى 8 ساعات في اليوم، وذلك وفقا لموقع "ahbeard".

يتسبب عدم أخذك للقسط الجيد الذي يحتاجه جسمك لشعورك بالإرهاق والتعب الشديد، ولذا تعرف على أفضل الأطعمة والمشروبات التي تساعدك في الحصول على قسط جيد من النوم، ومنها:

- الموز من الفواكه المهمة لصحة جسمك، حيث إنه غني بعنصر البوتاسيوم والمغنسيوم المسئولين عن تهدئة اعصاب الجسم بشكل كبير، ولذا تناوله الموزة يوميًا قبل النوم تساعد علي شعورك بالراحة النفسية وارتخاء الأعصاب بشكل كبير.

-الأسماك خاصة السلمون، فعند تناولك له يتسبب في إمداد الجسم بالأوميجا3 التي تعمل علي التخلص من التوتر والقلق وتساعد على شعورك بالاسترخاء بشكل كبير، وتكون سببا جيدا لأخذ قسط جيد من النوم دون تقطع أو أرق.

-المكسرات نعم تحتوي علي نسبة جيدة من البروتين والبوتاسيوم، وهذا الأمر يجعلك تتناول حفنة يوميا منها خاصة اللوز، لتهدئة عضلات وأعصاب الجسم والحصول علي نوم جيد.

-البقوليات خاصة الحمص غنية بالعديد من العناصر الغذائية التي تعمل على ارتخاء أعصاب الجسم، كفيتامين ب، وإفراز هرمون الميلاتونين الذي يساعد علي النوم، وبعض الهرمونات الأخري التي تعمل على الشعور بمزاج جيد، واسترخاء أعصاب الجسم، ولذا يمكنك تناولها دائما للحصول على قسط جيد من النوم.

-بعض المشروبات المسئولة عن التهدئة كالينسون والنعناع، يعملان علي الشعور بالراحة النفسية وارتخاء الأعصاب بشكل جيد.

 


أطعمة تساعد علي النوم

نصائح للنوم الجيد

مشروبات للنوم الجيد

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