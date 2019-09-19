موجز المحافظات.. موظفة بمكتب بريد تختلس مليون و500 ألف جنيه

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الخميس، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

تفاصيل اختلاس موظفة بمكتب بريد بالدقهلية حسابات بقيمة مليون و500 ألف جنيه





السجن من 5 لـ 10 سنوات لـ 20 متهما بعنف المنيا





أين اختفت السحابة السوداء؟.. مزارعو الشرقية يجيبون: توقفنا عن حرق قش الأرز.. ونستخدمه كعلف للمواشى وسعر الفدان 600 جنيه.. مديرية الزراعة: دورات توعوية لتعليم المزارعين كيفية تحويل المخلفات إلى سماد عضوى





صور.. عروض فنية بمعابد الكرنك وساحة أبو الحجاج باليوم العالمى للسياحة فى الأقصر



لقاء نائب المحافظ لبحث استعدادات اليوم العالمى للسياحة

صور.. حملات نظافة ورفع مخلفات وإزالة تعديات بالبناء فى 5 محافظات





محافظ الشرقية يكلف وكيل الصحة بمتابعة مصابى حادث تصادم الزقازيق



الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

صور.. نائب محافظ الأقصر يشارك فى تقديم هدايا لـ16 فتاة مقبلة على الزواج





بالأسماء.. تعرف على حركة تنقلات ضباط المرور بالقليوبية