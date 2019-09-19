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موجز أخبار الاقتصاد.. بدء الدراسة بشكل مرحلى بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

الخميس، 19 سبتمبر 2019 08:00 م
موجز أخبار الاقتصاد.. بدء الدراسة بشكل مرحلى بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020 مدينة العلمين الجديدة - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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رصد "اليوم السابع" عدد من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية، ومنها  إعلان الحكومة لبدء الدراسة بأول جامعيتن فى مدينتى العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة العام الدراسى المقبل، وارتفاع صادرات مصر لأمريكا لتلامس الـ2 مليار جنيه، فضلا عن اقدام إحدى المنظمات الاقتصادية العاليمة على تخفيض معدل نمو الاقتصاد العالمى بسبب الحرب التجارية ..واليك التفاصيل

الحكومة: بدء الدراسة بشكل مرحلى بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

 

الإحصاء: 34.3% زيادة قيمة المشروعات تحت التنفيذ بشركات القطاع الخاص الاستثمارى عام 2017

 

مصر وإيطاليا توقعان اتفاقية لمشروع إنشاء 10 صوامع رأسية بـ360 مليون جنيه

 

التمثيل التجارى: ارتفاع صادرات مصر لأمريكا لتلامس حدود الـ2 مليار دولار

 

دبى فى المركز الـ8 بين أفضل المراكز المالية العالمية

 

وزارة الاستثمار تشيد باختيار "راند ميرشانت" لمصر كأفضل دولة للاستثمار بأفريقيا

 

منظمة دولية: الحرب التجارية خفضت نمو الاقتصاد العالمى لأدنى مستوى فى 10 سنوات

 

البورصة تحذر 4 شركات بالالتزام بقواعد القيد أو الشطب الإجبارى نهاية العام

 

250 مليون يورو مساعدات أوروبية لإيطاليا لتطوير أبحاث الطاقة النظيفة

 

الحكومة: المنطقة الحرة ببورسعيد تضم 83 مشروعاً باستثمارات تبلغ 2.4 مليار دولار

 

 


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