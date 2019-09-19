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مليار و200 مليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء بشركة القناة

الخميس، 19 سبتمبر 2019 06:00 ص
مليار و200 مليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء بشركة القناة محول كهرباء - صورة أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن إجمالى تكلفة الخطة الاستثمارية للشركة لتنفيذ خطط الإحلال والتجديد والتوسعات وتنفيذ خطط الصيانة، بلغت مليارا و200 مليون جنيه، لتطوير وتدعيم الشبكة بنطاق الأحياء التابعة لشركة جنوب القاهرة.


وأوضح السيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنشاء موزعات جديدة بمراكز الأحمال للتخفيف عن الموزعات القائمة واستيعاب الأحمال الجديدة وإحلال موزعات قائمة، بعدد 14 موزعًا وفرد كابلات الدخول والخروج لها بطول 421 كم، كما جرى تدعيم الموزعات القائمة بمغذيات دخول جديدة وخلايا جديدة وإحلال مغذيات قائمة بطول 464.6 كم.

وأشار السيد، إلى تدعيم الشبكة بإضافة محولات جديدة بجميع فروع الشركة بإجمالى 893 محولا، وإحلال وتجديد وإنشاء خطوط جهد منخفض بجميع فروع الشركة بموصلات هوائية 1712 كم وكابلات بطول 246 كم، مشيراً إلى الانتهاء من تحويل خطوط هوائية فوق الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بطول 140 كم.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

سرقات التيار الكهربائى

الضبطية القضائية

القناة القاهرة لتوزيع الكهرباء

اخبار

اليوم السابع بلس

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