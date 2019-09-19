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مصر وإيطاليا توقعان اتفاقية لمشروع إنشاء 10 صوامع رأسية بـ360 مليون جنيه

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:17 م
مصر وإيطاليا توقعان اتفاقية لمشروع إنشاء 10 صوامع رأسية بـ360 مليون جنيه صوامع قمح
كتب عبد الحليم سالم

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وقعت مصر وإيطاليا، اليوم الخميس مشروع إنشاء 10 صوامع رأسية وتطبيق نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على قطاع إدارة القمح بقيمة 360 مليون جنيه، في إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون الإيطالية المصرية.
 
وقام بالتوقيع كل من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والسفير جامباولو كانتينى، سفير إيطاليا لدي القاهرة، واللواء شريف باسيلى، رئيس الشركة القابضة للصوامع، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية.
 
ويهدف المشروع إلى إنشاء عدد 10 صوامع حقلية / رأسية بمناطق إنتاج القمح فى 3 محافظات هى الشرقية والمنوفية وتنفذه الشركة القابضة للصوامع والتخزين.
 
وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إن اتفاق اليوم يأتي في إطار الاتفاق الثالث للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، وهو عبارة عن استخدام هذه الديون فى مشاريع تنموية بدل من دفعها إلى الجانب الإيطالي، ما يساعد في تحسين حياة المواطنين المصريين، مشيرة إلى أن القيمة الاجمالية للبرنامج تبلغ 350 مليون يورو، مؤكدة متانة وعمق العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية القوية بين مصر وإيطاليا.
 
وأضافت الوزارة، إن الوزارة تضع ضمن أولوياتها توفير التمويل التنموي لقطاع التموين نظرا لدوره فى توفير احتياجات المواطنين خاصة من القمح، موضحة أن هناك تعاونا مستمرا مع وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل تنفيذ برامج تنموية يستفيد منها المواطن المصرى خاصة فى المحافظات الأكثر احتياجا التى تساهم فى خلق فرص العمل، وأكدت الوزيرة، أن هناك تنمية حقيقية نراها على أرض الواقع من وجود مشروعات توفر خدمة للمواطن المصرى.
 
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هذا المشروع من أهم المشروعات لتخزين الصوامع على أفضل تكنولوجيا حديثة فى أكبر 3 محافظات تنتج القمح وهى الشرقية والمنوفية والمنيا، مقدما الشكر لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى على دورها فى انجاز هذا الاتفاق.
 
وذكر السفير جامبولو كانتينى، سفير إيطاليا لدى القاهرة، أن برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية يركز على تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز النمو الاقتصادى فى مصر وهو يعد من أهم البرامج التنموية التى تدعمها الحكومة الإيطالية.
 
وأوضح أن هذه الاتفاقية هى جزء من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، وسيتم تنفيذها فى 3 محافظات، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى زيادة قوة التخزين فى مصر، ويتضمن دخول تكنولوجيا جديدة فى الموارد الطبيعية، وأكد أن الوكالة الإيطالية للتعاون الدولى تستهدف دعم الشعب المصرى فى إطار الاستراتيجية المصرية.
 
 

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