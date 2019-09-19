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مصدر كويتى: أمن الدولة استورد تقنية قادرة على ملاحقة طائرات الفانتوم والدرون

الخميس، 19 سبتمبر 2019 09:47 ص
مصدر كويتى: أمن الدولة استورد تقنية قادرة على ملاحقة طائرات الفانتوم والدرون طائرة مسيرة ـ صورة أرشيفية
الكويت (أ ش أ)

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كشف مصدر كويتى وصف ب"المطلع"، أن جهاز أمن الدولة الكويتي، استورد مؤخرا تقنية حديثة قادرة على ملاحقة الطائرات المسيرة المسماه بـ (الفانتوم) و(الدرون)، للوصول إلى مستخدميها والقبض عليهم، بعد تحديد أماكنهم لاسلكيا عبر تقنية (البلوتوث).

وأوضح المصدر - فى تصريح لصحيفة (القبس) الكويتية اليوم الخميس - أن وزارة الداخلية الكويتية، قررت مؤخراً إسناد متابعة ملف الطائرات اللاسلكية المسيرة بالكامل، إلى جهاز أمن الدولة، من حيث الرصد والمتابعة وإجراءات التحقيق والإحالات إلى النيابة العامة، مشيرا إلى أن القرار يأتى انطلاقا من حساسية هذا النوع من الطائرات، وعلى ضوء الوضع الأمنى الملتهب فى المنطقة، والذى يتطلب إجراءات احترازية خاصة.

وأشار إلى أن تعليمات جديدة صدرت من وزارة الداخلية الكويتية، عن طريق مراسلات جرى توجيهها إلى الإدارة العامة للجمارك، والإدارة العامة للطيران المدني، ووزارة التجارة، بضرورة التشدد فى هذه الجرائم وعدم التهاون فيها، وضبط أى معدات يجرى استيرادها تدخل فى صناعة هذا النوع من الطائرات، خاصة أن البعض يقوم بتهريبها عن طريق تفكيكها وإدخالها إلى البلاد كـقطع غيار.

وأضاف المصدر قائلا: "قبل ثلاثة أعوام، منعت وزارة الداخلية استيراد طائرات (الفانتوم)، و(الدرون) المسيرة لاسلكيا، إثر حادثة تحليق إحداها فوق مبنى الوزارة، الأمر الذى دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات آنذاك، تمثلت فى منع استيراد هذا النوع من الطائرات، وضرورة مصادرتها وإحالة مستورديها إلى جهات التحقيق، بتهم التهريب الجمركي".

وتابع أن وزارة الداخلية الكويتية، وضعت ضوابط مشددة لعمليات الاستيراد، أبرزها الموافقة الخطية من قبل الأجهزة الأمنية المعنية، بالسماح باستيراد ذلك النوع من الطائرات، والذى قد تحتاجه بعض الشركات والمؤسسات ذات السجل التجاري، مثل شركات الإنتاج الفني، والجهات الإعلامية مثل القنوات الحكومية والخاصة، والتى يدخل هذا النوع من الطائرات فى صميم عملها.

تجدر الإشارة إلى أن حالة من الترقب والاستياء قد سادت عددا من نواب مجلس الأمة الكويتى، وناشطى مواقع التواصل الاجتماعى فى الكويت، بعدما تردد عن رصد طائرة مسيرة (درون) على الساحل الكويتى، بالقرب من إحدى المنشآت الحيوية والمهمة فى البلاد.

 


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السواحل الكويتيه

فانتوم

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