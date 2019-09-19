مشيرة أبوغالى تدعو الشباب للتكاتف فى مواجهة محاولات تشوية الحضارة والهوية العربية

(أ ش أ)

دعت الدكتورة مشيرة أبو غالى مؤسس ورئيس مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة، الشباب العربى إلى التكاتف لمواجهة محاولات تشوية الحضارة والهوية والقيم العربية الأصيلة، مؤكدة على أهمية ترسيخ الهوية وتحفيز الشباب على الأعمال الوطنية التى تؤكد على الانتماء والولاء للوطن واحترام الرموز العربية .

جاء ذلك فى كلمتها اليوم الخميس، خلال فعاليات مسابقة "الشاب النموذج" فى نسختها الثانية تحت شعار "الطريق نحو الانتماء"، والتى ينظمها مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة بالتعاون والتنظيم المشترك مع قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة منظمات المجتمع المدني–إدارة الشباب والرياضة) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وهنأت"أبوغالي" الفائزين من شباب الأمة العربية بمسابقة "الشاب النموذج" وهى أول مسابقة بالوطن العربى خصصت لاختيار الشاب القدوة والنموذج من بين شباب كل دولة من الدول العربية، مشددة على أنها مسابقة حرص مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة على تنفيذها إيمانا منه بدوره فى دعم ونشر الثقافة الوطنية وترسيخ الانتماء للوطن وللعروبة فى وقت تتعرض فيه الأمة العربية جمعاء لمخططات أرادت اسقاطها ومسخ هويتها وحضارتها بأدوات ووسائل استهدف الشباب بكل مناحى الحياة .

وأكدت على ضرورة الحفاظ على هوية الأمة العربية ووضع الشباب فى صدارة المشهد فى محاولة لاستفاقة الشباب ودعوتهم للعودة الى القيم النبيلة والخلق الحسنة والعادات والتقاليد الاصيلة التى خرجت زعماء "كنا وسنظل نفتخر بهم ولازالت ذكراهم خالده فى وجداننا وعقولنا رغم ماتمر به الامة العربية بحقبة زمنية صعبه وحرجة استهدفت فيها قوى الشر والمؤامرة شباب الامة العربية للتلاعب بفكرهم وقيمهم وسلوكهم".

وأوضحت أن مبادرة الشاب النموذج تركز على توجيه رسالة من الشباب إلى الشباب وإبراز النموذج الشاب الذى يمثل القدوة والرمز للشباب العربى والعمل على استنفار الهمم وغرس القيم والخلق الحسن وغرس الانتماء وضمان الاستقرار والأمن والسلام .

وقالت"أبوغالى ":"لقد حرصت منذ إطلاق المبادرة على استدامتها رغم التحديات وبعد أن تم عمل الإجراءات اللازمة لإطلاق مبادرة الشاب النموذج فى 17 سبتمبر 2017 تحت رعاية جامعة الدول العربية ضمن برنامج مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة " تمكين الشباب العربى نحو التحرك الايجابى " وهو برنامج يدعم الثقافة الوطنية شعاره " الطريق نحو الانتماء "، تم تنفيذ نسختها الأولى بالتعاون والتنظيم المشترك بين مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشئون الاجتماعية (ادارة منظمات المجتمع المدنى وادارة الشباب والرياضة) .

وأضافت "أن مسابقة الشاب النموذج تعد اول مسابقة بالوطن العربى تعمل على إبراز القدوة الشابة، والرمز الشبابى الذى يعد نموذجا لباقى الشباب بهدف إلى تحفيذ الشباب العربى على الانتماء للوطن باساليب وسلوكيات اندثرت فى وقتنا الحالى وما هى إلا سلوكيات اصيلة وراسخه بين الشعوب العربية، إلا أن الأوضاع التى تمر بها الدول العربية استحدثت سلوكيات غريبة على المجتمعات العربية أثرت على بعض الشباب العربى وانجر بعضهم وراءها وتعامل بها مما أثر على الشكل القيم والوطنى للشاب العربي" .

وقالت "أبوغالي" :" أتقدم باسم مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة بوضع المسابقة على أجندة عمل مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والعمل على تنفيذها سنويا بالتعاون والتنظيم المشترك مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاجتماعية ادارة منظمات المجتمع المدنى وادارة الشباب والرياضة) وذلك استكمالا للعمل القائم والمستدام بين مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية .

ومن جانبه، أكد الوزير مفوض عبد المنعم الشاعرى مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية فى كلمته أن مثل هذه المسابقات تعد نقطة انطلاق للشباب الواعى وإعداد كوادر شبابية قادرة على دفع مسيرة العمل العربى المشترك .

وقال "الشاعري" إن جامعة الدول العربية تولى أهمية قصوى للشباب حيث أنشأت إدارة خاصة بالشباب لإعداد الخطط والبرامج فى مجال الشباب والرياضة والتنسيق مع الحكومات العربية والمنظمات المعنية، إلى جانب تنظيم دورات رياضية وندوات ومؤتمرات خاصة بالشباب العربى، كما تم إنشاء إدارة لمؤسسات المجتمع المدنى بالجامعة العربية لضمان توحيد الجهود باعتبار أن منظمات المحتمع المدنى هى اذرع فنية للعمل العربى فى مجال التنمية المستدامة .

وأشار "الشاعري" إلى اهتمام الجامعة العربية بتطوير قدرات الشباب العربى حيث استضافت إدارة التدريب بالجامعة العربية هذا العام نحو 120 شابا عربيا من 26 جامعة عربية من 17 دولة عربية فى إطار برنامج للتدريب الصيفى لطلبة الجامعات.

وقال "الشاعري" إن تكريم كل شاب يمثل نموذجا للشباب العربى وذلك فى إطار الاهتمام العربى باليوم العالمى للشباب، موجها رسالة للشباب العربى بضرورة أن يعلموا أنهم " عماد هذه الأمة " باعتبار أنهم فى سن البذل والعطاء "، مؤكدا استمرار جامعة الدول العربية فى دعم الشباب العربى وتأهيله ليكونوا كوادر شابة قادرة على قيادة العمل العربى المشترك .

وقد تم اليوم تتويج الفائزين بمسابقة "الشاب النموذج" ،فى نسختها الثانية التى نظمها مجلس الشباب العربى للتنمية المتكاملة بالتعاوم مع قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية ( ادارة منظمات المجتمع المدنى وإدارة الشباب والرياضة) .

وفاز فى المسابقة 15 شابا هم : یوسف الفلحات من المملكة الأردنیة الهاشمیة، وحامد الحامد من دولة الإمارات العربیة المتحدة، وحصة راشد حمد الجار من مملكة البحرین، وأیمن القمرى من تونس، وبدر الدين شوطى من الجزائر، وعبد العزیز محمد النازح من المملكة العربیة السعودیة، ومهند على جسین القریشى من العراق، ومجادة هاشم صالح شولى من فلسطین، وشمس الدین سید على من جمهوریة القمر المتحدة، ومحمد سعد لافى المطیرى من الكویت، ومنار عبد العاطى كیلانى من لیبیا،وعبد الله مصطفى الباطش من مصر ،وأسامة السعودى من المملكة المغربیة، ومحمد عبد الله احمدو من موریتانیا، ومحمد عبد الله سعید الجابرى من الیمن.