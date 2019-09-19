"مرور أسوان" ترصد 590 مخالفة وتضبط سائقين متعاطين للمخدرات

أسوان - صلاح المسن

نفذت مديرية أمن أسوان، اليوم حملة مرورية شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان.

وتضمنت جهود الحملة، نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان، أسفرت جهود الحملة عن تحرير نحو 590 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط سيارة وضبط 6 دراجات نارية بدون ترخيص.

وتم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل دائرة قسم شرطة أول أسوان أسفر الفحص عن ضبط 2 حالة لتعاطى مخدر الحشيش والبانجو.

كما تضمنت الجهود تحرير 115 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفورى فى 75 مخالفة، وتحرير 110 مخالفات غرامة ونش .

وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 86 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 195 مخالفة متنوعة، وتحررت المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق .