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محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولى

الخميس، 19 سبتمبر 2019 04:03 م
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولى الشيخ محمد بن راشد
وكالات

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أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم "31" لسنة 2019 ، بتشكيل مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي برئاسة أحمد حسن محمد بن الشيخ.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية ، ان المجلس يضم في عضويته كلاً من: الدكتور أحمد سعيد بن هزيم السويدي، نائباً للرئيس، وعبدالمنعم سالم بن سويدان السويدي، وسعيد محمد الشارد الفلاسي، وأحمد سعيد ماجد باليوحة، وأحمد محمد علي الرشيد، وجهاد عبدالرزاق كاظم، والدكتور حسـن محمد عرب درويش، وعبدالعزيز محمد بن شعفار المري، وجراهام كينيت لوفـيت، وروبن جوي إبراهام ..ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

يُذكر أن مركز دبي للتحكيم الدولي هو هيئة مستقلة دائمة تهدف إلى توفير خدمات التحكيم والتوفيق، وتسوية النزاعات التجارية محلياً وإقليمياً وعالمياً.

 


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تسوية النزاعات التجارية

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