محافظة القليوبية لمتعهدى النظافة بشبرا: نحصر المنشآت لإدراجها بالمنظومة

القليوبية إبراهيم سالم

عقدت اليوم الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اجتماعاً بمتعهدى النظافة بشبرا الخيمة، لمتابعة سير العمل بالجمع السكنى بمدينة شبرا الخيمة.

وشددت "ريان"، علي الالتزام بالجمع السكنى من الوحدات السكنية والتخلص الآمن بالطريقة المتفق عليها وتسليمها إلى مصنع التدوير بعرب العليقات.

وأعربت نائب محافظ القليوبية، عن شكرها للشركات علي العمل خلال الفترة الماضية، وطلبت منهم تطوير العمل والوصول إلى المزيد من السكان وجمع المخلفات المنزلية من الوحدات لعدم إلقائها بشوارع المدينة.

وشددت، علي التزام المتعهدين بالأيام المحددة، كما استمعت إلى شكاوب المعهدين والتي تمثلت في قلة الاشتراكات من قبل المواطنين وعدم وجود اشتراكات للوحدات التجارية والصناعية.

وأكدت "ريان"، أنه سيتم عمل حصر للوحدات التجارية والصناعية للاشتراك في منظومة الجمع من المنبع لتلافي الكميات الملقاة من مخلفات تلك المنشآت.