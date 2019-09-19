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مجلس السيادة بالسودان يعفو عن عدد من قادة الحركات المسلحة

الخميس، 19 سبتمبر 2019 06:38 م
مجلس السيادة بالسودان يعفو عن عدد من قادة الحركات المسلحة مجلس السيادة بالسودان
أ ش أ

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أعلن مجلس السيادة فى السودان اليوم الخميس العفو عن وإطلاق سراح عدد من قادة الحركات المسلحة، وذلك لمنح فرصة لتحقيق السلام.

 

وبحث مجلس السيادة الانتقالى اليوم، عددا من القضايا شملت سير تنفيذ الاتفاقيات التى تسبق مفاوضات السلام المرتقبة بين الحكومة والحركات المسلحة المقرر لها أن تبدأ فى الرابع عشر من أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى الترتيبات الخاصة باستئناف الدراسة فى الجامعات السودانية.

 

وقال عضو مجلس السيادة، الناطق الرسمى باسم المجلس، محمد الفكى سليمان ـ فى تصريح صحفى عقب الاجتماع ـ أن المجلس اتخذ عددا من القرارات الخاصة بتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ وبناء الثقة الموقع فى جوبا الشهر الجاري.

 

وأوضح أن المجلس قرر إسقاط عقوبة الإعدام عن 8 من المحكوم عليهم بالإعدام يتبعون لحركة (تحرير السودان) جناج عبدالواحد نور، بالإضافة إلى إطلاق سراح 18 سجينا من الحركات المسلحة، و3 أشخاص من المتحفظ عليهم فى مقار أمنية مختلفة.

 

ونوه الفكى بأن اللجنة المكلفة بتسهيل عملية التفاوض، ظلت على اتصال وتشاور مستمرين مع الحركات المسلحة، من أجل تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه قبل بدء المفاوضات، بما فى ذلك فتح المسارات لوصول المساعدات الإنسانية، ورفع الحظر عن الأسماء الممنوعة من دخول البلاد.

 

وأشار الفكى إلى أن مجلس السيادة اتخذ قرارا لتهيئة فتح الجامعات السودانية، بإلغاء الوحدات الجهادية وحلها والتحفظ على مقارها، وتوجيه الحرس الجامعى بوضع يده على مبانيها وسجلاتها، منوها بأن المجلس مازال يُجرى مشاورات حول بعض القضايا التى تشغل الرأى العام بشأن فتح الجامعات، وسيتم التشاور بصددها مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.


السودان

مجلس السيادة

الحركات المسلحة

مفاوضات السلام

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