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لو بتاكل كتير بدون السيطرة على نفسك.. اضطراب نهم الطعام السبب

الخميس، 19 سبتمبر 2019 08:00 ص
لو بتاكل كتير بدون السيطرة على نفسك.. اضطراب نهم الطعام السبب أكل
كتبت هند عادل

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يعانى الكثير من الأشخاص من عدم قدرتهم فى السيطرة على أنفسهم حول رغبتهم الشديدة فى تناول الطعام بكثرة، وتلك الحالة تعد اضطراب نهم الطعام وهى تؤدى إلى شراهة تناوله وعدم التوقف عن ذلك.

وتلك الحالة المرضية تجبر الشخص على تناول الطعام بالاكراه ما يزيد من الإحساس بالإكراه خاصة عند التواجد فى مناسبات مع عدد كبير من الأفراد.

ووفقًا لموقع "mayoclinic" معظم الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نهم الطعام يعانون من زيادة الوزن والسمنة، وهناك عدة أعراض أخرى تؤكد إصابتهم بهذا الاضطراب وهى تناول كميات كبيرة من الطعام بشكل غير عادي في فترة زمنية قصيرة، الشعور بأن الرغبة في تناول الطعام خارج السيطرة، الأكل رغم عدم شعورك بالجوع، الأكل السريع خلال نوبة النهم، التناول المتكرر للطعام سرًا وفى الخفاء، الشعور بالاكتئاب أو الاشمئزاز أو الخجل أو الذنب أو الانزعاج .

وتعد أهم طرق العلاج لهذه الحالة هى تقديم الدعم النفسى للمريض وحديثه مع أقاربه وأصدقائه عن مشكلته ووقوفهم بجانبه وتقديم النصح له، فالتشجيع والدعم هما أساس العلاج من هذا الاضطراب الشره.

وتعد أسباب اضطراب الإصابة بنهم الطعام غير معروفة ولكنها تزيد بسبب العوامل البيولوجية والوراثية والنظام الغذائي والمشاكل النفسية، وهذا النوع من الاضطرابات أكثر انتشارًا  بين النساء عن  الرجال ويبدأ في فترة المراهقة المتأخرة أو بداية فترة العشرينيات.

تؤدى الإصابة بهذا الاضطراب فى جعل المريض منعزلا عن باقى من حوله وزيادة فرص إصابته بالاكتئاب والقلق بالإضافة إلى الأمراض الجسدية مثل السمنة المفرطة والقلب والسكر.

 

 


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اضطراب نهم الطعام

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السمنه

اسباب اضطراب نهم الطعام

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