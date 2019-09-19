لدعم محطات الكهرباء.. وصول سفينة مشتقات نفطية إماراتية ساحل حضرموت باليمن

وكالات الأنباء

وصلت إلى ميناء المكلا اليمنى سفينة شحن إماراتية تحمل 12 ألف طن مترى من الديزل المخصص لمحطات الكهرباء بساحل حضرموت التى كادت أن تتوقف عن العمل.



سفينة المشتقات النفطية

وقال حميد الشامسى ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتى فى حضرموت، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن هذه الباخرة هى الأولى التى تصل لميناء المكلا على أن يتوالى وصول بقية البواخر بحسب الجدول المتفق عليه.



السفينة الإماراتية

من جهته رحب اللواء الركن فرج سالمين البحسنى محافظ محافظة حضرموت، فى كلمة خلال حفل استقبال السفينة، بالدعم الإماراتى الانقاذى لمحطات الكهرباء بحضرموت.

الدعم الاماراتى العاجل لحضر موت

وقال إن محطات الكهرباء كانت على وشك التوقف عن العمل لولا استجابة دولة الإمارات السريعة حيث وصلت أولى البواخر المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء المكلا.