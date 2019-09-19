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كبر دماغك.. الرأس أكثر أجزاء الجسم التى تظهر عليها الشيخوخة

الخميس، 19 سبتمبر 2019 02:13 م
كبر دماغك.. الرأس أكثر أجزاء الجسم التى تظهر عليها الشيخوخة الرأس والشيخوخة- صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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الشيخوخة أمر طبيعى يمر به أى إنسان ولا يستطيع أن يمنعه، ومع تقدم العمر، تزداد التجاعيد وعلامات الجلد، لكن هل تتوقع أن هناك أجزاء فى جسم الإنسان تظهر عليها الشيخوخة أسرع من أجزاء أخرى.. هذا ما نتعرف عليه فى التقرير التالى.

ووفقاً لموقع "تايمز انديا" فإن رأس الإنسان يتقدم فى السن بشكل أسرع من بقية جسمك، وعندما تصل إلى عمر الـ 79 عامًا ، سيكون رأسك أكبر من باقى أجزاء جسمك بمعدل 90 بليون ثانية، ولكنك لن تكون قادراً على ملاحظة الفرق.

ويستند هذا الأمر إلى نظرية النسبية لألبرت أينشتاين، ووفقًا لهذه النظرية، يعتمد المعدل الذى يتحرك فيه الوقت على سرعتك (عند الحركة) وعلى بعدك عن مجال الجاذبية، تنص نظرية آينشتاين بوضوح على أن الوقت يمر بسرعة أكبر فى الأماكن المرتفعة.

1
 
على سبيل المثال تعمل الساعات الموضوعة على ارتفاعات أعلى بشكل أسرع مقارنة بالساعات الموضوعة عند مستوى سطح البحر.

وقد استخدم الفيزيائيون فى المعهد الوطنى للمعايير والتكنولوجيا الأمريكى (NIST) نفس النظرية لمعرفة ما إذا كان الشخص قد تقدم فى العمر بشكل أسرع حتى عندما يقف أعلى بضع خطوات على السلم.

3
 
ولإجراء هذه الدراسة استخدم الفيزيائيون ساعتين ذريتين تحددان فى كل مرة يهتز فيها أيون الألمنيوم الواحد بين مستويين للطاقة يزيد عن مليون مليار مرة فى الثانية، عندما احتفظوا بساعة أعلى، بدأ الجزء الأعلى فى التحرك بشكل أسرع قليلاً بسبب انخفاض طفيف فى قوة الجاذبية.

وهذا يثبت بوضوح أنه إذا تحرك الوقت بشكل أسرع أعلى فإن رأسك هى أكثر جزء في الجسم يتقدم فى العمر.


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