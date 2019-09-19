قرار حكومى باعتبار المفقودين بحادث غرق مركب صيد بخليج السويس متوفين

كتبت هند مختار

نشرت الجريدة الرسمية قرار للدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، بإعتبار المفقودين فى حادث غرق مركب الصيد " الحاج ياسين الزهرى " بخليج السويس يوم 28 نوفمبر 2018 متوفين.

شملت القائمة 10 مفقودين بين عمال وصيادين من محافظتى دمياط وكفر الشيخ.