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فيديو..ضبط مواد بترولية مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء

الخميس، 19 سبتمبر 2019 06:39 م
فيديو..ضبط مواد بترولية مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء وقود مهرب - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت شرطة التموين ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة داخل مخزن بالقليوبية قبل بيعها بالسوق السوداء.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام 3 أشخاص (سائقَين- مدير مبيعات بإحدى شركات تجارة الحديد ، مقيمون بمحافظة القاهرة).. بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى إرتكاب وقائع تجميع وتهريب المواد البترولية المدعمة وتخزينها بأحد المخازن الخاصة بمدير المبيعات كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة وذلك بغرض الإستفادة من فارق الدعم والإتجار بها فى السوق السوداء بأسعار أزيد من السعر المقرر وتحقيق مكاسب غير مشروعة، الأمر الذى يعد إستيلاء على المال العام.

عقب تقنين الإجراءات وبإستهداف المخزن المشار إليه تبين عدم تواجد المتهمين ، وبالتفتيش تم ضبط (13463 لتر سولار - 3537 لتر بنزين 80 - 400 لتر زيت سيارات - 13 برشامة تُستخدم لأحكام غلق مواسير التفريغ بالسيارات المعدة لنقل المواد البترولية منسوبة لشركة بترول "محددة"- 33 فاتورة فارغة منسوبين لشركات - سيارة ربع نقل "فنطاس" ملك أحد السائقين "تستخدم فى نقل وتهريب المواد البترولية المدعمة".


البنزين

سولار

ضبط مواد بترولية مدعمة

ضبط مخزن بنزين

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