فورد تعتزم إطلاق 8 سيارات كهربائية جديدة فى الأسواق الأوروبية

كتب أحمد علوى

أعلنت شركة فورد المتخصصة فى صناعة السيارات، أنها سوف تطلق خلال العالم حالى 8 سيارات كهربائية جديدة فى الأسواق الأوروبية .

وتتوقع "فورد موتورز" أن مبيعات سيارتها سواء الكهربائية أو التى تعمل بالوقود أن تمثل الجزء الأكبر من مبيعاتها فى هذه السوق بنهاية 2022.

وأشارت "فورد" التى عرضت تصوراتها لقطاع السيارات الكهربائية خلال مشاركتها الحالية فى معرض فرانكفورت الدولى للسيارات، إلى أنها تعتزم أيضاً طرح 9 سيارات كهربائية فى أوروبا بحلول 2024، بالإضافة إلى السيارات الثمانى التى ستطرحها خلال العام الحالى.