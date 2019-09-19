عمومية "أوتاد" توافق على إلغاء إدراج الشركة بسوق دبى المالى

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة أوتاد، عن موافقة الجمعية العامة للشركة على إلغاء إدراج الشركة لدى سوق دبى المالى، وذلك اعتباراً من 30 سبتمبر الجارى.

وفى شأن آخر وافق مجلس إدارة شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية، على تحويلها إلى شركة قابضة، وتغيير اسم الشركة لتصبح شركة غلفا القابضة مساهمة عامة مع تعديل أغراض الشركة لتصبح تملك أسهم أو حصص فى الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، بالإضافة إلى تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها، فضلا عن تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها.