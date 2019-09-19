عشان تخسى بصحة.. تجنبى هذه الأطعمة هتسببلك اضطرابا فى الهرمونات وتزود وزنك

كتبت فاطمة خليل

يؤثر الطعام على الهرمونات لدى المرأة بشكل كبير، وهذه التغيرات الهرمونية تؤثر على زيادة الوزن، لذا يجب أن تنتبه النساء لعدد من الأطعمة التى تسبب الاضطرابات الهرمونية، كما قد تزيد من فرصتك للإصابة بمرض مزمن، وتعرضك لخطر زيادة الوزن، فى هذا التقرير نتعرف على أسوأ الأطعمة التي تسبب زيادة الوزن واضطراب الهرمونات، وفقاً لموقع Health.

أطعمة تجنبيها إذا كنتِ تحاولين إنقاص الوزن

بين الموازنة بين الهرمونات والتعامل مع اضطرابات التمثيل الغذائي الخاصة بالإناث، يعد فقدان الوزن بالنسبة للنساء أمرًا صعبًا بشكل خاص، ويجب تجنب هذه الأطعمة لفقدان الوزن.

الخبز الأبيض

الخبز الأبيض من الكربوهيدرات المكررة، وجسمك يعالج الكربوهيدرات المكررة كسكريات، فيتم تجريد الكربوهيدرات المكررة من جميع أليافها تقريبًا ما يعني أنها تتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع مستويات الأنسولين، وهذه مشكلة خاصة بالنسبة للنساء اللاتى يعانين من متلازمة تكيس المبايض.

من المحتمل أن تكون لدى النساء المصابات بمرض متلازمة تكيس المبايض مقاومة للأنسولين، ما يعني أن أجسامهن لا تستجيب عند إنتاج الأنسولين لاستقلاب الجلوكوز، مثل الجلوكوز الذي يتم إنتاجه من الكربوهيدرات المكررة، و هذا يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وزيادة الوزن، وخاصة في البطن.

المياه الغازية الدايت

من المشروبات التى يجب تجنبها، لأنها غنية بالمواد الكيميائية والمواد المضافة، كما أنها سيئة للغاية لبطنك مثل الصودا العادية؛ ووجدت دراسة نشرت فى المجلة الجمعية الأمريكية لأمراض الشيخوخة أن الأشخاص الذين يشربون الصودا الدايت بانتظام لديهم ما يقرب من ثلاثة أضعاف كمية الدهون فى البطن على مدى 9 سنوات مقارنة بأولئك الذين لم يشربوها.

عصير الفواكه

من المؤكد أن عصير البرتقال أو الجريب فروت الطازج مليء بالفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين ج، لكنه مليء بالسكر أيضًا، لذا يجب تقليل تناوله واستبداله بالفواكه الطازجة.