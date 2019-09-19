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طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الخميس، 19 سبتمبر 2019 10:20 ص
طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة درجات الحرارة
كتب ـ أسامة عبد الحميد

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد،  شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد،  كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة.


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