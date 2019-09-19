طرق صحية للحفاظ على صحة الطلاب فى المدرسة والجامعة.. اعرفها

كتبت هند عادل

"جاى منين من الثانوية.. رايح فين على الكلية" أغنية شهيرة يعرفها كل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، ويستعدون لبدء مرحلة جديدة فى حياتهم وهى مرحلة الجامعة، فأيام قليلة وينطلق العام الدراسى بالجامعات واستعد كل الطلاب الذين تم قبولهم بمختلف الكليات لبدء مشوارهم فى الحياه الجامعية.

وتأتى مراحل الاستعداد لدخول عالم الجامعة فى تقديم الأوراق وحجز السكن بالمدينة الجامعية للطلاب المغتربين، والتجهيزات الخاصة بالفتيات وهى شراء ملابس جديدة والميكب والاكسسوارات لإثبات أنها أصبحت فتاة جامعية ليست طالبة مدرسة.

ومع كل هذه الاستعدادات هناك بعد النصائح المهمة التى ينبغى أن يعرفها طلاب الجامعة فى أول عام لهم بهذه المرحلة للحفاظ على صحتهم، حسبما ذكر موقع "webmed" وهى الحفاظ على لياقتهم البدنية فالجلوس لفترات طويلة أثناء المحاضرات يمثل مشكلة للجسم ويؤدى إلى الإصابة بالعديد من الأمراض.

ويجب زيادة النشاط البدنى المتبع كل يوم من خلال زيادة الوقت المحدد للمشى أو ركوب الدراجات وغيرها من الأنشطة الرياضية التى تزيد من الأداء البدنى الجيد للجسم.

كما يجب على طلاب الجامعة الحفاظ على نظامهم الغذائى، وأن يكون صحيا لمنع إصابتهم بالسمنة وزيادة الوزن، ما يقلل من قدراتهم المعرفية.

ومن أهم النصائح للحفاظ على جسم سليم هى ضرورة تناول وجبة الفطور بالمنزل قبل النزول إلى الجامعة، حيث كشفت دراسة بحثية أن الأشخاص الذين يهملون وجبة الإفطار هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكر وقلة التركيز والتحصيل الدراسى.

كما يجب أن تشمل وجبة الإفطار خبز القمح الكامل والحبوب الكاملة والبروتينات قليلة الدهن مثل اللبن والبيض والخضروات والفواكه، والابتعاد عن المعجنات والمشروبات المحلاة، التى تؤدى إلى حدوث ارتفاع حاد فى نسبة السكر فى الدم والتى يحدث بعدها انخفاض حاد ما يؤدى إلى عدم القدرة على التركيز والشعور بالجوع.