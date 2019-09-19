ضبط 1351 مخالفة مرورية وتنفيذ 280 حكم قضائى خلال 24 ساعة

كتب - محمد أبو عوض

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 51 قضية من بينها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية، محاولة صعودة باخرة بدون تصريح، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائى، إنتهاء فترة التصريح، انتحال صفة، نزول بحر بدون تصريح، خلال 24 ساعة الماضية.

كما تم ضبط1351 مخالفة مرورية متنوعة، و 2 قضية بمضبوطات بلغت 85 قرص مخدر، و5 جرام لمخدر الأفيون، و1 جرام لمخدر الحشيش، خلال 24 ساعة الماضية.

فيما تم تنفيذ 280 حكم قضائى متنوع، و ضبط 3 قضايا متنوعة، فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

وتسعى الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.