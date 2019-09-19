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ضبط 1049 قضية تموينية فى حملات مكبرة خلال 24 ساعة

الخميس، 19 سبتمبر 2019 12:38 م
ضبط 1049 قضية تموينية فى حملات مكبرة خلال 24 ساعة ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

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نجحت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، فى ضبط 1400 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، والتى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، خلال 24 ساعة الماضية.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين من ضبط 1049 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها، مواد بترولية، إسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية.

وتسعى الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

 

 


تموين

قضية سرقة

القطارات

الاجهزة الامنية

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