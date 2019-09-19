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صور.. وفد الاتحاد المصرى للمينى فوتبول يتفقد المدينة الرياضية بشرم الشيخ

الخميس، 19 سبتمبر 2019 02:40 م
صور.. وفد الاتحاد المصرى للمينى فوتبول يتفقد المدينة الرياضية بشرم الشيخ رئيس اتحاد المينى فوتبول اثناء تفقد الملاعب
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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تفقد وفد الاتحاد المصرى للمينى فوتبول برئاسة أحمد سمير سليمان رئيس اتحاد اللعبة ملاعب المدينة الرياضية بشرم الشيخ بعد دعوة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تنظيم البطولة العربية القادمة بشرم الشيخ .

وكان فى استقبال الوفد على أنور الشناوى المشرف على المدينة الرياضية واللواء حسين رجب مدير مركز التنمية الرياضية حيث تفقد رئيس الاتحاد المصرى ملاعب المدينة الرياضية وأشاد بالملاعب والإمكانيات .

والتقى رئيس اتحاد المبنى فوتبول بالمسئولين عن المدينة والملاعب، ،كما التقىباللاعبين الناشئين بملاعب كرة القدم وأدار حوارا معهم للمشاركة للتعريف بلعبة المينى فوتبول .

وأعلن رئيس الاتحاد المصرى للمينى فوتبول أنه سوف يتم دراسة تنظيم بطولات ومنافسات فى مدينة شرم الشيخ لما فيها من إمكانيات هائلة وفنادق على أعلى مستوى علاوة على جمال الطبيعة والطقس المعتدل .

 

رئيس الاتحاد الميني فوتبول اثناء تفقد الملاعب
رئيس الاتحاد الميني فوتبول اثناء تفقد الملاعب

 

رئيس الاتحاد يتفقد المدينة الرياضية بشرم الشيخ
رئيس الاتحاد يتفقد المدينة الرياضية بشرم الشيخ

 

رئيس الاتحاد يتلقى بلاعبين
رئيس الاتحاد يتلقى بلاعبين

 


مدينه شرم الشيخ

اتحاد المينى فوتبول

ملاعب

جنوب سيناء

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