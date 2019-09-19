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صور.. زوجة بالشرقية تطالب بعملية لزوجها المريض

الخميس، 19 سبتمبر 2019 11:57 ص
صور.. زوجة بالشرقية تطالب بعملية لزوجها المريض الزوج المريض
الشرقية-فتحية الديب

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" زوجي هو سندي بعد ربنا وعمرم ما حوجنا لحد ونفسي أعالجه ليقف من جديد علي رجليه لكن تكاليف عمليته باهظة وتعدت نفقة القرار الوزاري للدولة، وقدمت علي معاش تكافل وكرامة أكتر من مرة وتم رفضه دون سبب" بهذة الكلمات سردت" ماجدة محروس" 57 سنة ربة منزل مقيمة قرية العدلية مركز بلبيس بمحافظة الشرقية مأساتها.
 
وقالت ماجدة إنها متزوجة من شخص مكافح ومحترم يدعى سامي محمود محمد الهلوتي"  57 سنة مقيم بالعدلية مركز بلبيس، عامل بفرن بلدي، وإنهم زوجوا أبنائهم من عمل زوجها، وكانت أمورهم ميسرة إلى أن صيب زوجها بتأكل في الفقرات العنقوية، أفقدته القدرة علي الحركة نهائيا.

وتابعت: زوجي يقضي  يومه كاملا نائما علي ظهر فضلا عن عدم قدرته على مد ساقه اليمنى ومعانته من تسريب في الدم، وقرر الأطباء إجراء عملية جراحية له، وقضينا شهر رمضان الماضي كاملا في المستشفي الجامعي، وتم عمل قرار وزاري لإجراء العملية، لكن تكلفة العملية تعدت المبلغ المحدد في القرار الوزارى وتم تأجيل العملية، وزوجي في أمس الحاجة لإجراء العملية لتركيب شريحة وشبكة بالرقبة، بعد معاناته معاناة شديد من تآكل الفقرتين الرابعة والخامسة وأثر ذلك علي عموده الفقرى.

واستطرت الزوجة قائلة: زوجي كان له رقم تأميني، نتيجة قيام أحد أصحاب المخابز بالتأمين عليه، لكنه لم يدفع  له شيئ، وقدمت أكثر من مرة في الشئون الإجتماعية بالقرية التابعة لمديرية التضامن الإجتماعي من أجمل عمل مساعدة من تكافل وكرامة ، وكل مرة أقدم فيها كان يتم الرفض مع تقديمي إفادة من التأمينات الإجتماعية بعدم تقاضي زوجي من التأمينات أي معاش شهري.

وناشدت الزوجة الدكتور ممدوح غراب محافظ  الشرقية، مساعدتها في تسهيل إجراءت المعاش، وأهل الخير بمساعدتها في إجراء العملية الجراحية لزوجها المريض.

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تكافل وكرامه

الشرقيه

قرية العدلية

الدكتور ممدوح غراب

محافظ الشرقية

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