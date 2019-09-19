صور.. زوجة بالشرقية تطالب بعملية لزوجها المريض

وتابعت: زوجي يقضي يومه كاملا نائما علي ظهر فضلا عن عدم قدرته على مد ساقه اليمنى ومعانته من تسريب في الدم، وقرر الأطباء إجراء عملية جراحية له، وقضينا شهر رمضان الماضي كاملا في المستشفي الجامعي، وتم عمل قرار وزاري لإجراء العملية، لكن تكلفة العملية تعدت المبلغ المحدد في القرار الوزارى وتم تأجيل العملية، وزوجي في أمس الحاجة لإجراء العملية لتركيب شريحة وشبكة بالرقبة، بعد معاناته معاناة شديد من تآكل الفقرتين الرابعة والخامسة وأثر ذلك علي عموده الفقرى.

واستطرت الزوجة قائلة: زوجي كان له رقم تأميني، نتيجة قيام أحد أصحاب المخابز بالتأمين عليه، لكنه لم يدفع له شيئ، وقدمت أكثر من مرة في الشئون الإجتماعية بالقرية التابعة لمديرية التضامن الإجتماعي من أجمل عمل مساعدة من تكافل وكرامة ، وكل مرة أقدم فيها كان يتم الرفض مع تقديمي إفادة من التأمينات الإجتماعية بعدم تقاضي زوجي من التأمينات أي معاش شهري.

وناشدت الزوجة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مساعدتها في تسهيل إجراءت المعاش، وأهل الخير بمساعدتها في إجراء العملية الجراحية لزوجها المريض.