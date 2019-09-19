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صور.. رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يتفقد التجهيزات النهائية لمعهد الشيخ الطيب الجديد

الخميس، 19 سبتمبر 2019 05:40 م
صور.. رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يتفقد التجهيزات النهائية لمعهد الشيخ الطيب الجديد رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يتفقد التجهيزات النهائية لمعهد الشيخ الطيب الجديد
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الخميس، جولة تفقدية داخل معهد الشيخ الطيب الذى تم تخصيصه ليكون معهد لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية وهو الذى تمت إقامته إنشاء جديد لخدمة التلاميذ فى العام الدراسى الجديد 2019/2020.

 

واطمأن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية – خلال جولته بالمعهد الجديد - على أنه تم إمداد المعهد الجديد بكافة المقاعد والأجهزة والوسائل التعليمية المختلفة، ورافقة خلال جولته كل من جمالات كامل حسن مدير عام العلوم الشرعية والعربية بالمنطقة، وإيمان أحمد كمال مديرة إدارة رياض الأطفال بالمنطقة.

 

وأكد الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، على أن معهد الشيخ الطيب الجديد يضم 7 فصول لخدمة طلاب المرحلتين التعليميتين، وغرفة أنشطة تعليمية وقاعة حاسب آلي، ومقر ألعاب لأطفال الروضة، هذا بالإضافة إلى المكاتب الإدارية، موضحاً أن معهد الشيخ الطيب سيصبح عامل جذب لعدد كبير من أبناء مدينة الأقصر والعوامية وسيدفع بأولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بالأزهر الشريف القائم على منهج الوسطية والاعتدال.

 

وكان قد عقد الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، الأسبوع الماضي، إجتماع بمديرى المراحل التعليمية ورؤساء الإدارات بالمنطقة، وذلك لمناقشة الإستعدادات للعام الدراسى الجديد 2019/2020م، وناقش فى الإجتماع، كافة المعوقات والمشكلات التى تواجه بعض المعاهد ووضع الحلول والمقترحات لحلها، ومتابعة ما تم عمله من تجهيزات للقاعات والفصول لاستقبال التلاميذ والطلاب، مع إجراء حصر لاحتياجات كل إدارة؛ لتلبيتها خلال الفترة المقبلة قبل بدء العام الدراسي وضرورة أن يعمل الجميع بروح الفريق حتى تكون منطقة الأقصر فى المكانة التى تليق بها.

معهد الطيب الجديد بالاقصر (1)
معهد الطيب الجديد بالاقصر 

 

معهد الطيب الجديد بالاقصر (2)
معهد الطيب الجديد بالاقصر 

 

معهد الطيب الجديد بالاقصر (3)
معهد الطيب الجديد بالاقصر (

 

 


منطقة الاقصر الازهرية

معهد الطيب الازهرى الجديد

معاهد ازهرية جديدة بالاقصر

العام الدراسى الجديد

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