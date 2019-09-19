صور.. تقليم الأشجار وتسليك بالوعات الصرف الصحى بالمشاية السفلية فى المنصورة

الدقهلية - سارة الباز

أجرى قطاع الحدائق برئاسة حى غرب المنصورة، اليوم الخميس، حملة نظافة وتجميل، شملت قص وتهذيب الأشجار المتواجدة على جانب الطريق بمحيط حديقة شجرة الدر بمنطقة المشاية السفلية؛ بهدف رفع كفاءة النظافة، والإرتقاء بالمظهر الجمالى بمحيط المكان.

كما قام قطاع الورشة الصناعية بالحي، باستكمال حملة تطهير وتسليك بلاعات تصريف مياه الأمطار، ورفع المخلفات منها بشارع المشاية السفلية بمحيط فيلا غيث، استعدادا لموسم الشتاء .

وشدد رئيس حى غرب المنصورة على التأكد من كفاءة كافة بلاعات صرف الأمطار المتواجدة بنطاق الحى بعد تطهيرها ورفع المخلفات منها بالتجربة العملية بواسطة ضخ مياه نافورى للتأكد من سلامتها وقدرتها على تصريف مياه

الأمطار .

وفى نفس السياق قام فريق عمل الورشة الصناعية بترميم رصيف وبردورات اليوتيرن الموجود بمدخل شارع سكة سندوب من ناحية شارع عبد السلام عارف، بالإضافة إلى كنس ورفع الأتربة من نطاق شارع الجلاء، وشارع الجيش، وطلاء أعمدة الإنارة الموجودة فى الجزيرة الوسطى به، للإرتقاء بالمظهر الجمالى للمكان.

تم تنفيذ الحملة تحت إشراف مباشر من أحمد عبد السميع، رئيس حى غرب المنصورة، وأشرف محمد عبد الواحد، نائب رئيس الحى، والمهندس فؤاد النحاس، مدير عام الحدائق، وأكرم السقا، وكيل جهاز الخدمات بحى غرب المنصورة .



استخراج المخلفات المتراكمة من بالوعات الصرف الصحي بالمشاية السفلية



تهذيب الأشجار بشارع المشاية السفلية بالمنصورة



رفع وكنس الأتربة من جانبي شارع الجلاء