صور.. انطلاق مبادرة "عنيك فى عنينا" بمستشفى الرمد بدمنهور لمواجهة أسباب العمى

البحيرة - ناصر جودة

انطلقت اليوم فاعليات مبادرة "عنيك فى عنينا" بمستشفى الرمد بمدينة دمنهور، تحت رعاية وزارة الصحة.

واشتملت الفاعليات على التوعية بأمراض العيون وطرق الوقاية منها وتنظيم محاضرات عملية عن أمراض الشبكية بمشاركة أكبر أساتذة الشبكية فى مصر وذلك لنقل الخبرات لشباب الأطباء وكذلك إجراء عدد من العمليات الجراحية بشكل مجانى.

وتضمنت الفعاليات تسليم جهازslit Lamp بتكلفة بلغت 45 ألف جنيه وافتتاح وحدة الشبكية وتزويدها بالجهاز الجديد بالإضافة لجهازين آخرين تم تزويد الوحدة بهما.

من جانبه أكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة على دور المؤسسات الأهلية فى المشاركة المجتمعية من خلال المبادرات الطبية التى تساهم فى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتوعيتهم للوقاية من الامراض المختلفة، مضيفا أن مبادرة "عنيك فى عنينا" الطبية تأتى بالتزامن مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مصر خالية من مسببات العمى 2020 وتخصيص مبلغ مليار جنية لهذا الأمر .

وأشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بجهود مبادرة "عينيك فى عنينا" لمواجهة أمراض العيون بمدن وقرى المحافظة والتى يتم خلالها الكشف عن مسببات العمى ومتابعة المرضى وصرف العلاج وتوزيع النظارات الطبية بالمجان.

ووجه محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتقديم كافة كافة أوجه الدعم لهذه المبادرات الطبية وذلك من اجل تخفيف الأعباء عن كاهل المرضى .



2 مبادرة عنيك فى عنينا



3 جانب من مبادرة مكافحة العمى



4 جلنب من مكافحة العمى بالبحيرة