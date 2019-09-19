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شاهد كيف غيرت الدولة حياة سكان العشوائيات فى الأسمرات 3

الخميس، 19 سبتمبر 2019 03:36 م
شاهد كيف غيرت الدولة حياة سكان العشوائيات فى الأسمرات 3 حى الاسمرات 3
كتب سيد الخلفاوى - تصوير حسين طلال

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شهدت محافظة القاهرة فى الفترة الماضية طفرة هائلة فى ملف تطوير المناطق العشوائية، والتى تتبناها الدولة بشكل عام فى كل المحافظات، وظهرت مدينة الأسمرات بمراحلها الثلاث، أحد أهم وأكبر المشاريع لتطوير العشوائيات والتى استوعبت أكثر من 15 ألف أسرة حتى الآن.
 
ومن المقرر أن يتم افتتاح المرحلة الثالثة "الأسمرات 3" الفترة القادمة، والجارى التسكين فيها الآن، حيث يتم نقل الأسر بمناطق أكشاك أبو السعود وعدة مناطق عشوائية بالعاصمة، إلى الأسمرات.
 
والتقطت عدسة "اليوم السابع" المرحلة الأخيرة بمدينة الأسمرات، والتى تم إنشاءها على ارتفاع 10 أدوار لاستيعاب عدد أكبر من آسر المناطق العشوائية، كما تم تزويد العمارات السكنية بـ2 أسانسير لتسهيل الصعود للسكان.
 
وتظهر الصور الشكل الجمالى بالأسمرات 3، كما تم توفير كافة الخدمات للسكان من بينها "4 ملعب لكرة القدم وألعاب أخرى، وكنيسة ومسجد، ووحدات صحية، ومراكز لرعاية الأطفال.
 
ويوفر مشروع الأسمرات 3، 7440 وحدة سكنية موزعة على 124 عمارة، بها اسانسير، وتتكون من أرضى و9 أدوار متكررة، وتحتوى كل عمارة على 60 وحدة، و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، وبه 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم، وحمامى سباحة، ومبنى اجتماعى، وحديقة أطفال، و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة، و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها، وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة، علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة ومخبز آلى.
 
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الأسمرات 3

الاسمرات

تطوير العشوائيات

اخبار القاهرة

مدينة الاسمرات

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