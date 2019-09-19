شاهد.. أعمال الأحياء السكنية R3 وr5 وحى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

كتب أحمد حسن

نشرت وزارة الإسكان، فيديو على موقعها يوضح حجم الأعمال التى تتم حاليا داخل العاصمة الإدارية الجديدة، فى الأحياء السكنة، r3 وr5 وحى المال والأعمال.

ويتضمن الحى السكنىr3 نحو 25 ألف وحدة سكنية جديدة، بمساحات 130 متر وحتى 180 متر، وتم طرح أول وحدات به العام الجارى.

كما يتضمن الحى السكنىr5 فيلات ووحدات سكنية على طراز مبانى وسط البلد، فيما يتضمن حى المال والأعمال مقرات البنوك والمبانى المركزية، وعدد من الأبراج.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تنفيذ الأبراج بمشروع حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تنفذها شركة CSCEC الصينية، بالتعاون مع عدد من شركات المقاولات المصرية، وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع الضخم، الذى يتبع وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفذه الشركة الصينية، حيث بدأ العمل فى تنفيذ 20 برجاً باستخدامات متنوعة، تتضمن البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 385 متراً، وسيبدأ صب القواعد الخرسانية له خلال أيام لمدة 80 ساعة متواصلة، وهذا رقم قياسى عالمى.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى مع مسئولى الشركة الصينية الموقف التنفيذي بمنطقة الأبراج بحي المال والأعمال، مشددا على ضرورة الالتزام بالبرامج التنفيذية وجودة الاعمال المنفذة، وأكد رئيس الوزراء أنه تم تخصيص قطعة أرض لشركة CSCEC الصينية بمدينة بدر لتنفيذ مركز تدريب للعمالة، فى ضوء توجه الشركة نحو تدريب نحو 11 ألف عامل مصرى على أعمال البناء والتشييد من خلال دورات تدريبية مجانية على أعلى مستوى.

وأوضح مدبولي أن مشروع حي المال والأعمال يُعد أحد أكبر المشروعات المشتركة بين مصر والصين، ويمثلُ نقلة حضارية كبرى، حيث يقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، ويتم تزويده بكافة الخدمات، بجانب توفير أسس المدن الذكية والمستدامة، كما يتيح الآلاف من فرص العمل، مؤكداً أن مصر تدخل حالياً بالعاصمة الجديدة عصر المدن العالمية، التى تنافس بقوة المدن الكبرى، والتى سيكون بها منطقة أعمال مركزية على أعلى مستوى من التنفيذ.

وقال مدبولى: إجمالى مساحة المرحلة الأولى من المشروع التى يتم تنفيذها حالياً تبلغ نحو مليون و710 آلاف م2، أى ما يقدر بنحو مساحة 195 فدانا، وسيكون هناك اهتمام بالمسطحات الخضراء داخل المشروع، وتوفير أكبر قدر من الجراجات تحت الأرض.