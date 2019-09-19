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سعر برميل النفط الكويتى ينخفض 19 .4 دولار ليبلغ 28 .64 دولار

الخميس، 19 سبتمبر 2019 10:31 ص
سعر برميل النفط الكويتى ينخفض 19 .4 دولار ليبلغ 28 .64 دولار حقل نفط ارشيفية
وكالات

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انخفض سعر برمیل النفط الكویتي 19ر4 دولار في تداولات یوم أمس الخمیس لیبلغ 28ر64 دولار
أمریكي مقابل 47ر68 دولار للبرمیل في تداولات یوم أمس الأول الثلاثاء وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكویتیة ، حسبما نشرت صحيفة الانباء الكويتية .
 
وفي الأسواق العالمیة تراجعت أسعار النفط أمس الأربعاء بعد أن قالت السعودیة إنھا ستستعید سریعا إنتاجھا كاملا في أعقاب الھجمات
 
التي تعرضت لھا منشآت نفطیة في المملكة السبت الماضي ومع زیادة غیر متوقعة في مخزونات الخام بالولایات المتحدة.
وانخفض سعر برمیل نفط خام القیاس العالمي مزیج برنت 95 سنتا لیصل عند التسویة الى مستوى 60ر63 دولار في حین انخفض
 

برمیل النفط الكویتي

مؤسسة البترول الكویتیة

الولایات المتحدة

السعودیة

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