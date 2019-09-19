سعر اليورو اليوم الخميس.. و17.92 جنيه للشراء

كتبت – سماح حمدى

ننشر أسعار اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الخميس 19-9-2019، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى 17.92 جنيه للشراء.

اليورو

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى



17.97 جنيه للشراء.

18.1 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



17.92 جنيه للشراء.

18.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر



17.92 جنيه للشراء.

18.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة



17.9 جنيه للشراء.

18.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.89جنيه للشراء.

18.07جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.98 جنيه للشراء.

18.13جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.88 جنيه للشراء.

18.08 جنيه للبيع.